أرباح "مجموعة تداول" ترتفع 17.4% إلى 587.7 مليون ريال في 2021

أظهرت النتائج المالية السنوية لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 17.4% إلى 587.7 مليون ريال في 2021، مقارنة بنحو 500.52 مليون ريال أرباحا في 2020.

وقالت "مجموعة تداول"، في بيان لها، اليوم الأحد، إن سبب هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية وإجمالي الربح والربح التشغيلي.

مادة اعلانية

وأضافت أن الإيرادات التشغيلية ارتفعت بنسبة 8.01% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 1.17 مليار ريال، في العام 2021 مقارنةً بنحو 1.08 مليار ريال في العام 2020، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو الإيجابي في خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول ورسوم الإدراج، والتي كانت مدعومة بالأداء القوي للسوق المالية السعودية خلال العام 2021.

وارتفع إجمالي الربح للمجموعة بنسبة 8.79% على أساس سنوي ليصل إلى 820.69 مليون ريال في العام 2021، مقارنةً بـ 754.40 مليون ريال في العام 2020، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الإيرادات التشغيلية للمجموعة.

وأوضحت "مجموعة تداول"، أن الربح التشغيلي للمجموعة ارتفع بنسبة 12.64% على أساس سنوي ليصل إلى 611.83 مليون ريال في العام 2021، مقارنة بـ 543.16 مليون ريال في العام 2020، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي الربح للمجموعة بمقدار 66.29 مليون ريال مقابل زيادة معتدلة قدرها 17.09 مليون ريال في المصروفات العمومية والإدارية والتي تم تخفيف أثرها بـ 19.47 مليون ريال مقابل انخفاض في قيمة الموجودات المالية.

وارتفعت الأرباح للمجموعة قبل احتساب مصاريف الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) بنسبة 13.10% على أساس سنوي لتصل إلى 668.85 مليون ريال في العام 2021، مقارنةً بـ 591.37 مليون ريال في العام 2020، وذلك يعود إلى نمو الإيرادات التشغيلية للمجموعة مقارنة بنمو معتدل للنفقات التشغيلية للمجموعة.

وانخفضت مصاريف الزكاة للمجموعة بنسبة 20.75% على أساس سنوي لتصل إلى 66.22 مليون ريال في العام 2021، مقارنةً بـ 83.56 مليون ريال في العام 2020، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تحسين المركز المالي للمجموعة خلال العام 2021.

وأشارت المجموعة إلى ارتفاع إيرادات قطاع أسواق رأس المال، والتي تتضمن إيرادات خدمات التداول وإيرادات رسوم الإدراج، بنسبة 7.57% على أساس سنوي لتصل إلى 489.84 مليون ريال في العام 2021.

وارتفعت إيرادات خدمات التداول بنسبة 7.13% على أساس سنوي لتبلغ 409.36 مليون ريال في العام 2021، مقارنةً بـ 382.13 مليون ريال في العام 2020، ويعود سبب هذا الارتفاع إلى زيادة المتوسط اليومي لقيمة التداول.

كما زادت إيرادات رسوم الإدراج بنسبة 9.88% لتصل إلى 80.48 مليون ريال في العام 2021، مقارنةً بـ 73.24 مليون ريال في العام 2020، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في عدد وحجم عمليات الإدراج.

وشهد قطاع خدمات المعلومات والتكنولوجيا انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 17.09% على أساس سنوي لتبلغ 93.26 مليون ريال في العام 2021، مقارنةً بـ 112.50 مليون ريال في العام 2020، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى رسوم غير متكررة في العام 2020م متعلقة بخدمات التراخيص ومعلومات السوق.

وارتفعت إيرادات خدمات ما بعد التداول بنسبة 13.91% على أساس سنوي لتبلغ 582.97 مليون ريال في العام 2021، مقارنةً بـ 511.77 مليون ريال في العام 2020، ويعود سبب هذا الارتفاع إلى زيادة المتوسط اليومي لقيمة التداول.