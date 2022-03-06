أنابيب الشرق تحصل على تمويل بنصف مليار ريال

أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة (أنابيب الشرق)، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد تتضمن تسهيلات تمويل رأس المال العامل.

وتبلغ قيمة التمويل نحو 500 مليون ريال لأجل 351 يوما، بضمان سند قيمته 512.5 مليون ريال.

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وأشارت الشركة في إفصاح لـ "تداول" السعودية، أن التمويل يهدف إلى تمويل رأس المال العامل لأحد مشاريع الشركة.

وبدأ التداول على أسهم الشركة في السوق السعودية منتصف الشهر الماضي.

وطرحت الشركة 6.3 مليون سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة، خصص 90% منها للمؤسسات المشاركة، و10% للأفراد.