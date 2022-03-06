سوق السعودية
الرياض للتعمير تحقق 25 مليون ريال أرباحاً من بيع 95% من محفظتها الاستثمارية
ستظهر على قوائم الربع الأول لعام 2022
أعلنت شركة الرياض للتعمير عن تسييل 95% من محفظتها الاستثمارية بتاريخ 3 مارس 2022.
وقالت الشركة، في بيان اليوم الأحد، إن هذا التسييل نتج عنه أرباح بيع أسهم بقيمة تقريبية 25 مليون ريال.
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وذكرت أن الأثر الإيجابي لهذه الأرباح سيظهر على قوائم الربع الأول من عام 2022.
وبلغ صافي الربح 318.3 مليون ريال العام الماضي، مقابل 227.9 مليون ريال في 2020.
وحققت الإيرادات نمواً بنسبة 5.55% لتصل إلى 250.9 مليون ريال، مقابل 237.7 مليون ريال خلال عام 2020.
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