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المركزي الروسي يفرض حدا على إرسال الأموال إلى الخارج

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المركزي الروسي
روسيا و أوكرانيا

المركزي الروسي يفرض حدا على إرسال الأموال إلى الخارج

عند 5 آلاف دولار شهريا

دبي - العربية.نت

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فرض البنك المركزي الروسي حدا على إرسال الأموال إلى الخارج عند 5 آلاف دولار شهريا.

من ناحيته، قال البنك المركزي الأوكراني اليوم الأحد، إنه سيسمح بشراء العملات الأجنبية للدفع مقابل سلع ذات أهمية استراتيجية، ما يخفف القيود المفروضة في بداية الغزو الروسي.

وأضاف أن الحكومة ستوافق على قائمة الواردات الهامة التي تشمل حاليا النفط والبنزين والفحم، والأدوية والفيتامينات والدم.

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