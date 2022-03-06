المركزي الروسي يفرض حدا على إرسال الأموال إلى الخارج

فرض البنك المركزي الروسي حدا على إرسال الأموال إلى الخارج عند 5 آلاف دولار شهريا.

من ناحيته، قال البنك المركزي الأوكراني اليوم الأحد، إنه سيسمح بشراء العملات الأجنبية للدفع مقابل سلع ذات أهمية استراتيجية، ما يخفف القيود المفروضة في بداية الغزو الروسي.

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وأضاف أن الحكومة ستوافق على قائمة الواردات الهامة التي تشمل حاليا النفط والبنزين والفحم، والأدوية والفيتامينات والدم.