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رداً على فيزا وماستركارد.. بنوك روسية تلجأ إلى نظام "يونيون باي" الصيني

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نظام مشغل البطاقات الصيني يونيون باي
نظام مشغل البطاقات الصيني "يونيون باي"
روسيا و أوكرانيا

رداً على فيزا وماستركارد.. بنوك روسية تلجأ إلى نظام "يونيون باي" الصيني

مقروناً بشبكة "مير" الروسية

دبي - العربية.نت

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قالت عدة بنوك روسية اليوم الأحد، إنها ستبدأ قريبا في إصدار بطاقات مصرفية تستخدم نظام مشغل البطاقات الصيني "يونيون باي"، مقرونا بشبكة "مير" الروسية، وذلك بعد أن قالت فيزا وماستركارد إنهما علقتا عملياتهما في روسيا.

وجاءت الإعلانات المتعلقة بالتحول إلى "يونيون باي" من "سبيربنك"، وهو أكبر بنك روسي، وكذلك "بنك ألفا" و"بنك تينكوف".

وكانت شركتا المدفوعات الأميركيتان فيزا وماستركارد أعلنتا يوم السبت، تعليق عملياتهما في روسيا بسبب غزو أوكرانيا، وأنهما ستعملان مع العملاء والشركاء لوقف جميع المعاملات هناك.

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