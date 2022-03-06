تحالف يضم "توزيع" المملوكة لـ"أميانتيت" و"سيسكو" يحقق الإغلاق المالي لمحطتي مياه

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت" والشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن قيام شركتهما الزميلة الشركة الدولية لتوزيع المياه "توزيع" كمطور لمحطتين مستقلتين لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينتي تبوك وبريدة بالتعاون الوثيق مع الشركة السعودية لشراكات المياه بتحقيق الإغلاق المالي للمشروع.

وقالت الشركتان في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن "توزيع" حققت الإغلاق المالية بالتعاون مع التحالف الذي كونته بالشراكة مع شركة "أكسيونا" الإسبانية وشركة "تماسك القابضة" السعودية، وذلك لدعم تطوير محطتي معالجة مياه الصرف الصحي وتمويلهما وتوفير الخدمات الهندسية والمشتريات وامتياز البناء والتنفيذ والتملك والتشغيل والصيانة ومن ثم نقل الملكية (BOOT) للشركة السعودية لشراكات المياه لمدينتي تبوك وبريدة.

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وتبلغ حصة شركة "توزيع" من شركة التحالف المنفذة للمشروع 35%، وتمتلك "أميانتيت" و"سيسكو" 50% لكل منهما من شركة "توزيع".

وستعالج محطة تبوك 90 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المقرر الانتهاء من بناء المحطة والبدء في تشغيلها في الربع الثالث من عام 2024، فيما ستعالج محطة بريدة 150 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المقرر الانتهاء من بناء المحطة والبدء في تشغيلها في الربع الثالث من عام 2024.

وتمت عمليات تمويل هذا المشروع، بإجمالي تكاليف أكثر من 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار)، من خلال تمويل بنوك محلية، حيث نجح التحالف بالتعاون الوثيق مع الشركة السعودية لشراكات المياه للوصول إلى مرحلة الإغلاق المالي، كما نجح تحالف الشركات بتأسيس شركتين سعوديتين، والتي ستقوم بإدارة وتشغيل المحطات بعد البناء ولمدة 25 عاماً في إطار نموذجي للشراكة بين القطاعين العام والخاص يعكس رؤية المملكة 2030 في إطار خصخصة مشاريع البنية التحتية.