ثاني أكبر شركة نفط روسية تدعو بوتين إلى وقف غزو أوكرانيا 

في خطوة تتعارض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعت ثاني أكبر شركة نفط روسية إلى إنهاء غزو أوكرانيا، وانضمت إلى قائمة متزايدة من المنظمات داخل وخارج روسيا تحث على السلام.

وقالت شركة لوك أويل الروسية في بيان: "يعرب مجلس إدارة LUKOIL عن قلقه العميق بشأن الأحداث المأساوية في أوكرانيا". ودعت الشركة إلى إنهاء النزاع المسلح في أقرب وقت ممكن، وأعربت عن التعاطف الصادق مع جميع الضحايا الذين تضرروا من هذه المأساة.

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وتابع البيان: "نحن نؤيد بقوة وقف إطلاق النار الدائم وتسوية المشاكل من خلال المفاوضات الجادة والدبلوماسية". وأضاف مجلس الإدارة أن الشركة ستحاول مواصلة عملياتها في جميع البلدان والمناطق التي تتواجد فيها حاليًا".

ويأتي هذا التطور في ظل الخلاف بين البيت الأبيض وبعض المشرعين حول ما إذا كان سيتم منع أو تقييد واردات النفط الروسية.

وصرحت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض جين بساكي للصحافيين بأن البيت الأبيض غير مهتم باستهداف واردات النفط الروسية، قائلا إن القيام بذلك قد يجعل أسعار الغاز أعلى بالنسبة للأميركيين ويقلل إمدادات الطاقة العالمية.

وقالت بساكي: "ليس لدينا مصلحة استراتيجية في خفض المعروض العالمي من الطاقة، وهذا من شأنه أن يرفع الأسعار في محطات البنزين للشعب الأميركي وفي جميع أنحاء العالم لأنه سيقلل من الإمدادات المتاحة".

لكن بعض الديمقراطيين والجمهوريين يقولون إنهم يؤيدون فرض حظر على واردات النفط والطاقة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن حظر ورادات النفط الروسية يوم الخميس "أنا أؤيد ذلك كله يجب حظره. يجب حظر النفط القادم من روسيا".

في غضون ذلك قدم السيناتور جو مانشين والسيناتور الجمهوري ليزا موركوفسكي يوم الخميس تشريعا يحظر واردات الطاقة الروسية.