سوق السعودية
"السعودية للتموين" توقع عقداً مع شركة المكاتب التنفيذية بقيمة 85 مليون ريال
لمدة 3 سنوات
أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن إبرامها عقدا اليوم، مع شركة المكاتب التنفيذية (التنفيذي)، وذلك لمدة عقدية تمتد إلى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 15 مارس 2022، وبقيمة تقديرية إجمالية تبلغ أكثر من 85 مليون ريال.
وبينت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن نطاق أعمال العقد يتلخص في تقديم خدمات التموين والضيافة في الصالات التنفيذية التابعة لشركة المكاتب التنفيذية (التنفيذي) في مطارات المملكة.
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وأضافت أنها تتوقع أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي على نتائجها المالية اعتباراً من الربع الثاني من العام 2022، مما يعزز من أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية واستدامة أعمالها، لافتة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.
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