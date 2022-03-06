"بوما" توقف الشحنات لروسيا وتعلق العمل بمتاجرها

أعلنت شركة بوما للملابس الرياضية، اليوم الأحد، أنها أوقفت الشحنات لروسيا وعلقت العمل في متاجرها هناك.

وتنضم بوما بذلك إلى عدة شركات حول العالم أوقفت التعامل مع روسيا بعد غزوها أوكرانيا مع فرض عدة دول عقوبات اقتصادية على موسكو عقب عملياتها العسكرية هناك، وسط إدانات واسعة حول العالم.

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على خلفية فرض عدد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، مرسوما وجّه فيه الحكومة بإعداد قائمة بالدول التي "تتخذ خطوات غير ودية" تجاه بلاده.

وكانت واشنطن ودول غربية أخرى قد فرضت عقوبات قاسية على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا وتوعدت بالمزيد، وذلك من أجل تقليص قدرات موسكو على الوصول إلى مواردها المالية خارج البلاد والاستثمارات والتكنولوجيا عقابا لها على الغزو.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن قائمة عقوبات ضمت مئات المسؤولين الروس وعشرات الكيانات بينهم مسؤولو "روس غاز" و"ترانس غاز".

أتى هذا القرار بعدما تعهد أعضاء في الكونغرس الأميركي، السبت، بصرف 10 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا.