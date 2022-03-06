"عسير" تحصل على تمويل مرابحة من مصرف الراجحي بـ200 مليون ريال

أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات، عن حصولها على تمويل مرابحة تمويل شراء وبيع السلع قصيرة الأجل دوارة مع مصرف الراجحي، بقيمة 200 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن مدة التمويل سنة واحدة من تاريخ توقيع الاتفاقية، وتجدد سنويا، مشيرة إلى أنها قدمت سندا لأمر ورهن أسهم كضمانات مقابل التمويل.

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ولفتت إلى أن الهدف من التمويل، هو تمويل رأس المال العامل، مؤكدة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.