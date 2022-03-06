3 عوامل تهبط بأرباح أسمنت ينبع 43% إلى 159.6 مليون ريال في 2021
بلغت أرباحها 9.87 مليون ريال في الربع الرابع
تراجع صافي أرباح شركة أسمنت ينبع بنسبة 43.22% في العام 2021 إلى 159.56 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 281.02 مليون ريال أرباح العام 2020.
وقالت أسمنت ينبع في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن السبب الرئيسي في تراجع الأرباح خلال 2021 على أساس سنوي، يعود إلى 3 عوامل، هي انخفاض متوسط سعر البيع على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات، وارتفاع تكلفة الإيرادات نتيجة انخفاض كمية الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية.
وحققت أسمنت ينبع صافي ربح نحو 9.87 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقارنة بنحو 70.9 مليون ريال صافي الربح في الربع المماثل من 2020، بانخفاض 86.08%.
كان صافي ربح الشركة قد تراجع بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 28.76% في التسعة أشهر الأولى من 2021، ليصل إلى 149.69 مليون ريال، مقارنة بنحو 210.12 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2020.
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