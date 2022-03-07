سوق السعودية
أرباح الكثيري القابضة تتراجع 9.5% إلى 8.7 مليون ريال في 2021
نتيجة ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وزيادة الأعباء التمويلية
تراجعت أرباح شركة الكثيري القابضة بنسبة 9.55% في 2021 إلى 8.74 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 9.66 مليون ريال أرباح العام 2020.
وقالت الكثيري القابضة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع الأرباح السنوية، يعود إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بسبب تكوين مخصص خسائر ائتمانية عن عام 2021، وزيادة الأعباء التمويلية.
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ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تحولت شركة الكثيري القابضة إلى الخسارة بنحو 3.1 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقارنة بأرباح نحو 4.68 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.
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