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أرباح "تكافل الراجحي" تتراجع 54% إلى 115 مليون ريال في 2021

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تكافل الراجحي
شعار تكافل الراجحي
سوق السعودية

أرباح "تكافل الراجحي" تتراجع 54% إلى 115 مليون ريال في 2021

تحولت إلى الخسارة بنحو 41.7 مليون ريال في الربع الرابع

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي" عن تراجع صافي أرباحها قبل الزكاة بنسبة 54.18% في 2021 إلى نحو 115.38 مليون ريال، مقارنة بنحو 251.85 مليون ريال أرباحها قبل الزكاة في 2020.

وقالت "تكافل الراجحي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع الأرباح يعود بصفة أساسية لانخفاض صافي المساهمات المكتسبة بمبلغ قدره 71.92 مليون ريال وبنسبة 3.08%، وارتفاع صافي تكلفة المطالبات بقيمة قدرها 117.69 مليون ريال وبنسبة 7.34%، وارتفاع في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بقيمة قدرها 41.51 مليون ريال وبنسبة 27.76%.

وأضافت أن الارتفاع في التكاليف قابله ارتفاع جزئي في عمولات إعادة التكافل بقيمة قدرها 13.26 مليون ريال وبنسبة 58.50%، وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بقيمة قدرها 8.114 مليون ريال وبنسبة 2.72%.

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ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تحولت "تكافل الراجحي" إلى الخسارة بنحو 41.7 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقابل صافي ربح قبل الزكاة نحو 54.76 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

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