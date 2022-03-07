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العبيكان للزجاج تربح 174 مليون ريال في 2021 بزيادة 904%

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شركة العبيكان للزجاج المصنع
العبيكان للزجاج
سوق السعودية

العبيكان للزجاج تربح 174 مليون ريال في 2021 بزيادة 904%

بسبب ارتفاع حجم المبيعات وأسعار المنتجات وتوسع الشركة

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح شركة العبيكان للزجاج بنسبة 903.9% في 2021 إلى نحو 173.68 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 17.3 مليون ريال أرباحها في 2020.

وقالت شركة العبيكان للزجاج في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى ارتفاع حجم المبيعات نتيجة لارتفاع الطلب وكذلك نتيجة لارتفاع أسعار بيع المنتجات وتوسع الشركة في أسواق جديدة وانخفاض تكاليف التمويل على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع المصاريف الاخرى وكذلك ارتفاع الزكاة الشرعية خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020.

وارتفعت مبيعات العبيكان للزجاج بنسبة 77.26% في 2021 إلى 463.24 مليون ريال، مقارنة بنحو 261.33 مليون ريال مبيعاتها في 2020.

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