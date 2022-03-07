روسيا و أوكرانيا
الملياردير الروسي فلاديمير ليسين: نأمل أن تتوقف الحرب في أوكرانيا قريبا
خسائره فاقت الـ8 مليارات دولار
قال الملياردير الروسي فلاديمير ليسين إنه يأمل أن تتوقف الحرب في أوكرانيا قريبا.
وأضاف ليسين، للموظفين في شركة صناعة الصلب NLMK أن فقدان الأرواح في أوكرانيا كان مأساة يصعب تبريرها، ودعا إلى حل دبلوماسي سلمي للصراع.
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قال ليسين وهو رئيس مجلس الإدارة والمساهم الرئيسي في NLMK، في رسالة إلى الموظفين نشرها موظف على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشركة ومجلس إدارتها يأملون في حل النزاع قريبًا.
وأكد متحدث باسم الشركة صحة الخطاب.
كانت وكالة بلومبرغ، قد قالت قبل يومين إن الملياردير الروسي فلاديمير ليسين جعلته في المركز الخامس من حيث الخسائر بين الأثرياء الروس بسبب حرب أوكرانيا بخسارة تقدر بـ8.47 مليار دولار.
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