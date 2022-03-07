روسيا و أوكرانيا
بلومبرغ: غولدمان ساكس ينوي نقل بعض موظفيه من روسيا إلى دبي
مع استمرار العملية العسكرية في اوكرانيا وعزل روسيا ماليا
يقوم بنك غولدمان ساكس بنقل جزء من موظفيه من روسيا إلى دبي بشكل مؤقت بحسب مصادر لوكالة بلومبيرغ، مع استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا وعزل روسيا ماليا.
تأتي هذه الخطوة وسط قيام العديد من الشركات العالمية بإعادة تقييم أعمالها في روسيا وتعليق العديد منها أعمالها في البلاد.
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ولا تمثل روسيا سوى نسبة صغيرة من أعمال غولدمان ساكس، إذ بلغ انكشافه على السوق الروسية بنهاية العام الماضي 650 مليون دولار، النسبة الأكبر منه لمقترضين غير سياديين.
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