شركة إسرائيلية تتجاهل العقوبات وتقبل مدفوعات عبر نظام مصرفي روسي

قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا اليوم الاثنين، إن شركة "العال" الإسرائيلية تقبل مدفوعات عبر نظام مصرفي روسي.

وأضاف الوزير، أن "العال" الإسرائيلية تساعد روسيا على التهرب من العقوبات.

مادة اعلانية

ووصف كوليبا عبر حسابه على تويتر ما تقوم به طيران العال بأنه "غير أخلاقي"، مضيفا أنه يمثل "ضربة للعلاقات الأوكرانية الإسرائيلية".

وجرى فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا إثر العملية العسكرية التي بدأتها منذ أواخر الشهر الماضي ضد أوكرانيا.