شركة قطرية تستحوذ على 5% من أسهم "جهينة" في مصر

أعلنت شركة "بلدنا" القطرية، استحواذها على نحو 5% من أسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، المدرجة في البورصة المصرية، وذلك من خلال عدة عمليات شراء للأسهم من السوق.

ووفق بيان، فقد تم الاستحواذ على 47.12 مليون سهم حتى تاريخه في شركة "جهينة" باستثمار بلغت قيمته 285.80 مليون جنيه، بما يعادل 67.08 مليون ريال قطري.

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وأوضحت "بلدنا" في البيان، أنه وفقاً للاستراتيجية التي طورتها، فإنها ترغب في مواصلة مسار نموها في قطاع الأغذية والمشروبات داخل دولة قطر، إضافة إلى التوسع في دول أخرى خارج الدولة؛ وذلك من خلال إنشاء مشاريع جديدة أو الاستحواذ على مشاريع قائمة الأمر الذي يعزز من قيمة حقوق المساهمين.

وتابعت:" تستند قراراتنا الاستثمارية إلى تحليل دقيق للغاية للسوق الذي نسعى إلى الدخول فيه، إذ يعد السوق المصري الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة سوقاً كبيراً وواعداً لقطاع الأغذية والمشروبات، فضلاً عن كون جهينة شركة رائدة في السوق، فمن المتوقع أن تحقق عوائد أكبر في ظل نمو السوق المتوقع وتوفر شبكة توزيع قوية".

وأمس، أعلنت شركة "إف بي جي" للوساطة في الأوراق المالية، قيام شركة بلدنا القطرية برفع حصتها في أسهم رأسمال شركة "جهينة" للصناعات الغذائية، من 4.89% إلى 5%، من خلال شراء مليون سهم بقيمة 5.9 مليون جنيه، بمتوسط سعر 5.9 جنيه للسهم.