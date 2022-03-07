روسيا و أوكرانيا
"أميريكان إكسبرس" و"نتفليكس" تعلقان أعمالهما في روسيا
عدد مشتركي "نتفليكس" في روسيا يمثل 0.5% من إجمالي مشتركيها عالميا
أعلنت شركة بطاقات الدفع أميركان اكسبرس أن بطاقاتها الصادرة عالميًا لن تعمل في روسيا ، بينما لن تعمل البطاقات الصادرة محليًا في روسيا من قبل البنوك الروسية خارج البلاد على شبكتها العالمية.
من جانبها، أعلنت نيتفلكس تعليق الخدمة في روسيا مؤكدة أن السوق الروسية تمثل نسبة صغيرة من إجمالي أعمالها، فلديها نحو مليون مشترك في روسيا ، مقارنة بإجمالي 222 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم.
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