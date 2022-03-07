"العربية للتعهدات" توصي بتوزيع 18.6% أرباحاً نقدية عن 2021
حصة السهم من التوزيع 1.86 ريال
أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021، بإجمالي 92.5 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 50 مليون سهم.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من التوزيع 1.86 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 18.6%.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة "يوم الاستحقاق"، والذي سوف يتم الاعلان عنه لاحقا.
وسيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.
كانت النتائج المالية للشركة العربية للتعهدات الفنية، قد أظهرت ارتفاع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 718.44% إلى نحو 206.3 مليون ريال في العام 2021، مقارنة بأرباح بلغت 25.2 مليون ريال في عام 2020.
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