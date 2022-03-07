"دريك آند سكل": إجراءات إعادة التنظيم المالي وصلت إلى مراحلها النهائية

أعلنت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال"، أنه تم مخاطبة إدارة الشركة من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي وإعلامها رسمياً عن استكمال إجراءات عملية إعادة الهيكلة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إنها تمكنت بدعم من الخبير المالي المعتمد من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي من الوصول إلى تسويات مع عدد من الدائنين بنسبة تحقق الاتفاق الرضائي بين الشركة ودائنيها والوصول إلى نسبة التصويت المطلوبة، والتي تجاوزت نسبة ثلثي مطالبات الدائنين من حيث قيمة المديونية.

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وأفادت الشركة أنه وفقاً للإجراءات والتسويات التي تم التوصل إليها مع الدائنين، بالإضافة إلى اعتماد خطة إعادة الهيكلة التي تمت الموافقة عليها مبدئياً من قبل عدد من البنوك الرئيسية المشاركة، فإن إجراءات إعادة التنظيم المالي وصلت إلى مرحلتها النهائية.

وذكرت أن ذلك يتوافق مع الأهداف التي تضمنها قرار اللجنة الصادر بتاريخ 17 مايو 2020 بخصوص قبول طلب الشركة المقدم للجنة من أجل إعادة الهيكلة المالية للمديونية.

وأكدت الشركة حرصها على بذل أقصى الجهود لإعادة تداول السهم في سوق دبي المالي بعد الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة ومن ثم أخذ الموافقات اللازمة. وسيتم الإفصاح عن أي مستجدات بخصوص إعادة التداول قريباً.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل شفيق عبد الحميد: "نأمل بأن تعود الشركة إلى مسار النمو والازدهار خلال السنوات القادمة.. وننتظر قرار محاكم دبي للبت في الطلب المقدم واستكمال عملية إعادة الهيكلة.