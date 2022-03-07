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"فلاي دبي" تعود للربحية في 2021 مع 841 مليون درهم

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فلاي دبي
إيرادات الناقلة قفزت 86% إلى 5.3 مليارات درهم
طيران

"فلاي دبي" تعود للربحية في 2021 مع 841 مليون درهم

تخطت مستويات ما قبل الجائحة

دبي - رويترز

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أعلنت شركة فلاي دبي الإماراتية للطيران اليوم، أنها عادت للربحية، مع تحقيقها أرباح بلغت 841 مليون درهم (229 مليون دولار) في عام 2021، فيما قفزت الإيرادات 86% إلى 5.3 مليارات درهم، بما يتخطى مستويات ما قبل الجائحة مع تزايد الطلب بعد رفع قيود السفر عالميا.

وكانت الشركة، سجلت خسارة بلغت 712.6 مليون درهم في العام 2020، عندما تضررت من الإغلاق الدولي الذي فرض لمكافحة جائحة "كوفيد-19".

وتخطت أرباح "فلاي دبي" للعام الماضي، ما حققته في العام 2019 عندما بلغت أرباحها 198.2 مليون درهم.

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