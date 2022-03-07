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"موبايلي" تتوصل لعدم إبرام اتفاقية جديدة للدعم التقني مع "اتصالات" الإماراتية

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موبايلي جيدة
فرع شركة "موبايلي"
سوق السعودية

"موبايلي" تتوصل لعدم إبرام اتفاقية جديدة للدعم التقني مع "اتصالات" الإماراتية

بعد انتهاء الاتفاقية السابقة في 31 ديسمبر 2021

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" أنها توصلت مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات "مجموعة اتصالات" إلى عدم إبرام اتفاقية جديدة للخدمات والدعم التقني، بعد انتهاء الاتفاقية السابقة في 31 ديسمبر 2021.

وقالت شركة "موبايلي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها سوف تستمر مع "مجموعة اتصالات" في بحث سبل التعاون بما يحقق مصالح الطرفين ومساهميهما، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأكد مجلس إدارة "موبايلي" ثقته في قدرات الشركة وإمكانياتها بالاستمرار في النمو وتقديم الخدمات على مستوى عال ومتطور، وتحقيق طموحها الاستراتيجي والقيمة المضافة لمساهميها، والمساهمة في دورها كممكن للاقتصاد الرقمي وفق رؤية السعودية 2030 وخلق فرص جديدة.

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وأوضحت "موبايلي" أن لديها الكفاءات الوطنية، والخبرات الفنية والتشغيلية المتراكمة القادرة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأشارت إلى استمرار مجموعة اتصالات الإماراتية مساهماً استراتيجياً في الشركة.

كانت "موبايلي" قد وقعت في 28 فبراير 2017، اتفاقية للخدمات والدعم التقني مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات "مجموعة اتصالات" تستمر لمدة 5 سنوات.

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