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أكواباور توقع اتفاقية الشراء لمشروع الرس للطاقة الشمسية بـ 1.7 مليار ريال

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صورة أكوا باور
أكوا باور
سوق السعودية

أكواباور توقع اتفاقية الشراء لمشروع الرس للطاقة الشمسية بـ 1.7 مليار ريال

بطاقة إنتاجية قدرها 700ميغاوات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة أكوا باور عن توقيع اتفاقية الشراء لمشروع الرس للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إنتاجية قدرها 700 ميغاوات والواقع في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية.

وتمكنت الشركة من خلال تقديمها العطاء الأقل بتعرفة 5.62 هللة/كيلوات ساعة من الفوز بالمشروع كجزء من الجولة الثالثة لبرنامج الطاقة المتجددة المطروح من قبل وزارة الطاقة.

ووقعت الاتفاقية بين شركة الرس للطاقة الشمسية (شركة المشروع التابعة لأكوا باور) والشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، حيث تبلغ قيمة المشروع ما يقارب 1.7 مليار ريال.

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وجرى تطوير وبناء وتشغيل محطة الرس للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 700 ميغاوات، لمدة 25 عاما.

وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي بعد بدء التشغيل التجاري والمتوقع في الربع الرابع من العام 2024.

ويعد مشروع الرس أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية تم طرحه من قبل مكتب الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية حتى الآن وستمتلك شركة أكوا باور 40.1% من المشروع.

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