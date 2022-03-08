أكسيونا تجمع 480 مليون دولار تمويلاً أخضر لـ3 محطات معالجة مياه الصرف بالسعودية

أعلنت شركة أكسيونا، المتخصصة في تطوير البنية التحتية المائية والمستدامة، عن إتمام تمويلات قرض أخضر بقيمة 480 مليون دولار، لإنشاء 3 محطات مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع شركائها المحليين؛ "توزيع" و"تماسك".

وذكرت الشركة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الحصول على التمويلات، في غضون ستة أشهر فقط، يُمثل إنجازاً في قطاع المياه، بفضل التعاون بين الشركة السعودية لمعالجة المياه المملوكة للدولة، والتي فازت بالتعاقدات الثلاثة، وبين شركاء المشروع.

مادة اعلانية

وهي المرة الأولى التي تحصل فيها أكسيونا على تمويلات إسلامية وخضراء لمشاريعها المائية في الوقت نفسه.

ويشتمل هيكل التمويل على حصة إسلامية بنسبة 60% من قيمة القروض، مثل نظام التمويل الاسلامي "إجارة"، ويدخل مقرضون محليون وإقليميون وعالميون ضمن مجموعة تمويل مشاريع الشركة؛ المدينة المنورة 3 وبريدة 2 وتبوك 2، حيث يحرص المستثمرون والمؤسسات المالية على تخصيص رأس المال لمشاريع البنية التحتية الخضراء، ومن بينها محطات معالجة المياه.

قامت شركات المشروع بجدولة "إطار عمل قرض أخضر" لمشاريع معالجة مياه الصرف الصحي الثلاث بما ينسجم مع مبادئ القروض الخضراء من جمعية سوق القروض (LMA) لعام 2021، ورابطة سوق قروض آسيا والمحيط الهادئ، ومنظمة جمعيات القروض والتجارة (LSTA). كما صادقت شركة الخدمات المالية الأمريكية "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، لاعتماد تمويلات هذه المشاريع الصديقة للبيئة، وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة.

ستلبي محطات معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة بمجرد تشغيلها احتياجات نحو 2 مليون نسمة من المياه، وتدعم الجهود الوطنية للحفاظ على المياه، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية في الأغراض الزراعية على المستوى المحلي.

وتتميز مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة بخصائصها البيئية الرئيسية، مثل تدوير مياه الصرف الصحي، ومعالجة حمأة الصرف الصحي لإعادة استخدامها كسماد في الأنشطة الزراعية، إلى جانب تصنيع الأسمنت وفق منهج (بدون مخلفات حمأة)، واستخدام الطاقة المتجددة لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

يذكر أن مبيعات أكسيونا بلغت 6.47 مليار يورو في عام 2020، ولها حضور تجاري في أكثر من 60 دولة.