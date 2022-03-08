روسيا و أوكرانيا
جنرال إلكتريك تعلن تعليق أنشطتها في روسيا.. وتستثني هذا القطاع
قائمة الشركات المغادرة لروسيا تتسع
قالت شركة جنرال إلكتريك، يوم الثلاثاء، إنها ستعلق عملياتها في روسيا، باستثناء توفير المعدات الطبية الأساسية ودعم خدمات الطاقة الحالية في المنطقة.
في ضوء الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا، قررت العديد من الشركات الأميركية والغربية الكبرى التخلي عن وجودها في المنطقة.
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وفي الأسبوعين الماضيين، أسقطت استوديوهات الأفلام وارنر بروزارز، وسوني بيكيتشرز، وديزني، إصدارات الأفلام المستقبلية في روسيا، كما أغلقت إيكيا جميع المتاجر وعمليات الإنتاج الروسية، إضافة إلى وقف مايكروسوفت وأبل جميع المبيعات، بما في ذلك أجهزة الألعاب والهواتف، في البلاد أيضاً.
فيما أعلنت شركتا فيزا، وماستركارد يوم السبت أنهما ستوقفان العمليات الروسية.
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