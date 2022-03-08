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حاملو سندات غازبروم تلقوا مدفوعاتهم بالدولار

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روسيا و أوكرانيا

حاملو سندات غازبروم تلقوا مدفوعاتهم بالدولار

رغم إتاحة بوتين خيار السداد بالروبل

دبي - العربية.نت

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قال بعض حاملي سندات غازبروم البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار والتي استحقت يوم أمس إنهم تلقوا مدفوعاتهم بالدولار، حتى بعد أن أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمصدرين خيار سداد الديون المقوّمة بالعملات الأجنبية بالروبل.

وعلى الرغم من أن الشركة الروسية والتي تعد أكبر شركة استخراج للغاز الطبيعي قد بدأت الأسبوع الماضي بتسديد الديون، إلا أنه كان هناك قلق متزايد من أن المرسوم الصادر عن "بوتين" والذي يسمح للمقترضين بسداد ديونهم بالروبل سيعطل السداد.

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