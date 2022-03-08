اكتتاب الدواء.. تغطية طرح الأفراد 2515% بطلبات تجاوزت 4.6 مليار ريال

أعلنت شركة جي آي بي كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الدواء للخدمات الطبية "الدواء"، اليوم الثلاثاء، عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص سهمين كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

وأضافت في بيان لـ "تداول السعودية" أنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0.5299% على أساس تناسبي.

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وطرحت الشركة 25,500,000 سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% للأفراد.

وبدأت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد في يوم الأحد 27 فبراير 2022م وانتهت في يوم الثلاثاء 1 مارس 2022م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 2,550,000 سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة و بسعر 73 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد 1,110,942، بلغ إجمالي طلباتهم 4,682,584,270 ريالا بتغطية بلغت نسبتها 2,515%، وبذلك ستكون نسبة التخصيص 0.5299%، وسيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 9 مارس 2022.