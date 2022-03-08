مسح: 250 شركة أجنبية تنسحب من روسيا منذ غزو أوكرانيا

أظهر مسح صدر اليوم الاثنين، أن نحو 250 شركة حول العالم انسحبت من روسيا منذ غزو أوكرانيا.

وأوضح المسح، الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، وأجرته جامعة يالي للإدارة، أن 29 شركة غربية تستثمر في روسيا لم تعلن عن أي رد فعل حتى الآن.

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وأعلنت بروكتر أند غامبل، اليوم الثلاثاء، أنها أنهت جميع استثماراتها الرأسمالية الجديدة في روسيا، كما أعلنت أي بي إم تعليق كل أعمالها في روسيا.

ومنذ 24 شباط/فبراير تتعرّض أراضي أوكرانيا لغزو روسي.

وفرضت عدة دول حول العالم عقوبات على روسيا، كما أغلقت بعضها المجال الجوي أمام الطيران الروسي.

وأعلنت عدة شركات تعمل في عدة مجالات من الطيران إلى الموضة والأزياء تعليق أو سحب أعمالها من روسيا دعما لأوكرانيا.

وفرضت اليابان، اليوم الثلاثاء، عقوبات إضافية على 20 رجل أعمال روسيا، و12 فردا من بيلاروسيا، و10 شركات وكيانات أخرى. كما أعلنت حظر تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا.

أعلن البنك الدولي أن مجلس إدارته وافق الاثنين على تقديم مساعدة إضافية فورية لأوكرانيا أُطلق عليها اسم "تمويل التعافي من حالة الطوارئ الاقتصادية في أوكرانيا" أو "أوكرانيا الحرّة" ستحصل بموجبها كييف في الحال على مبلغ 489 مليون دولار، بجانب منح أوكرانيا تمويلاً بقيمة 134 مليون دولار وتمويل مواز بقيمة 100 مليون دولار.