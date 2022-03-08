أرباح "أملاك للتمويل" ترتفع 8.95% إلى 107.7 مليون ريال في 2021

أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، عن تحقيق صافي أرباح بلغت 107.7 مليون ريال في العام 2021، مقابل 98.9 مليون ريال لعام 2020، بارتفاع نسبته 8.95%.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن هذه الزيادة تعود بشكل رئيسي إلى انخفاض التكلفة التمويلية، وعكس مخصص انخفاض القيمة لخسائر الائتمان المتوقعة، إضافة إلى زيادة إيرادات الرسوم والعمولات، وزيادة الايرادات الأخرى.

مادة اعلانية

وأضافت أنه قابل ذلك جزئيا بشكل رئيسي زيادة في المصاريف العمومية والإدارية.