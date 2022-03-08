.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "أملاك للتمويل" ترتفع 8.95% إلى 107.7 مليون ريال في 2021

  • الخط
أملاك العالمية للتمويل العقاري
شعار شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري
سوق السعودية

أرباح "أملاك للتمويل" ترتفع 8.95% إلى 107.7 مليون ريال في 2021

أرجعتها إلى انخفاض التكلفة التمويلية وزيادة إيرادات الرسوم والعمولات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، عن تحقيق صافي أرباح بلغت 107.7 مليون ريال في العام 2021، مقابل 98.9 مليون ريال لعام 2020، بارتفاع نسبته 8.95%.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن هذه الزيادة تعود بشكل رئيسي إلى انخفاض التكلفة التمويلية، وعكس مخصص انخفاض القيمة لخسائر الائتمان المتوقعة، إضافة إلى زيادة إيرادات الرسوم والعمولات، وزيادة الايرادات الأخرى.

وأضافت أنه قابل ذلك جزئيا بشكل رئيسي زيادة في المصاريف العمومية والإدارية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل حطمت خسائر العملية العسكرية في أوكرانيا أسطورة الجيش الروسي؟ هل حطمت خسائر العملية العسكرية في أوكرانيا أسطورة الجيش الروسي؟
اكتشف المزيد