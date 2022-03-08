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"إكسترا" تعتزم توزيع 25% أرباحاً نقدية عن 2021

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إكسترا مناسبة
الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"
سوق السعودية

"إكسترا" تعتزم توزيع 25% أرباحاً نقدية عن 2021

حصة السهم من التوزيع 2.5 ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021، بإجمالي 150 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 60 مليون سهم.

وقالت "إكسترا" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع 2.5 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 25%.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الخميس الموافق 24 مارس 2022 المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويكون تاريخ التوزيع الخميس 7 أبريل 2022.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة نحو 396.83 مليون ريال في 2021، مقارنة بنحو 280.14 مليون ريال أرباح العام 2020، بزيادة 41.65%.

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