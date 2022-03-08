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"الروابي" الإماراتية تؤسس منشأة جديدة في أبوظبي بتكلفة 650 مليون درهم

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أبوظبي
سوق أبوظبي

"الروابي" الإماراتية تؤسس منشأة جديدة في أبوظبي بتكلفة 650 مليون درهم

بموجب اتفاقية تأجير وقعتها مع "كيزاد"

دبي - العربية.نت

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أعلنت كيزاد العاملة تحت مظلة قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع اتفاقية تأجير مع شركة الروابي التي تعد واحدة من شركات إنتاج مشتقات الألبان والعصائر في الإمارات، لتأسيس منشأة لمنتجات الألبان في أبوظبي بتكلفة تقدر بنحو 650 مليون درهم.

ووفقا لإفصاح نشرته "موانئ أبوظبي" على سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، تهدف المنشأة الجديدة إلى تعزيز قدرات شركة الروابي على التصدير إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتنص الاتفاقية على قيام شركة الروابي بتطوير المنشأة على مساحة كيلومترين مربعين في المرحلة الأولى، وتخصيص مساحة إضافية تمتد على ثلاثة كيلومترات مربعة للتوسع المستقبلي، إذ ستضم المزرعة 10 آلاف رأس بقر.

ومن المتوقع أن تبلغ إنتاجية المشروع الجديد في عامه الأول نحو 23 مليون لتر، وأن تتمكن الشركة من توزيع 1000 حاوية من المنتجات سنوياً.

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