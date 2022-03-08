"الروابي" الإماراتية تؤسس منشأة جديدة في أبوظبي بتكلفة 650 مليون درهم
بموجب اتفاقية تأجير وقعتها مع "كيزاد"
أعلنت كيزاد العاملة تحت مظلة قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع اتفاقية تأجير مع شركة الروابي التي تعد واحدة من شركات إنتاج مشتقات الألبان والعصائر في الإمارات، لتأسيس منشأة لمنتجات الألبان في أبوظبي بتكلفة تقدر بنحو 650 مليون درهم.
ووفقا لإفصاح نشرته "موانئ أبوظبي" على سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، تهدف المنشأة الجديدة إلى تعزيز قدرات شركة الروابي على التصدير إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وتنص الاتفاقية على قيام شركة الروابي بتطوير المنشأة على مساحة كيلومترين مربعين في المرحلة الأولى، وتخصيص مساحة إضافية تمتد على ثلاثة كيلومترات مربعة للتوسع المستقبلي، إذ ستضم المزرعة 10 آلاف رأس بقر.
ومن المتوقع أن تبلغ إنتاجية المشروع الجديد في عامه الأول نحو 23 مليون لتر، وأن تتمكن الشركة من توزيع 1000 حاوية من المنتجات سنوياً.
-
3 جهات سعودية توقع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحيتهدف لتعزيز التعاون المتبادل سياحة وسفر
-
مصر.. المعاملات المالية عبر المحمول تقفز 204% بسبب كوروناإلى 268 مليار جنيه في 2021 اقتصاد
-
"نيكاي" الياباني يغلق عند أدنى مستوى في 16 شهراًوسط قلق المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والسلع إلى الإضرار بأرباح الشركات أسواق المال