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أرباح "بحر العرب" ترتفع إلى 21.6 مليون ريال بنهاية 2021

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شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في السعودية
شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

أرباح "بحر العرب" ترتفع إلى 21.6 مليون ريال بنهاية 2021

بعد خسائر قدرها 15.8 مليون ريال سجلتها في 2020

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية لشركة "بحر العرب لأنظمة المعلومات"، تسجيلها صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة، بلغ أكثر من 21.6 مليون ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بخسائر قدرها نحو 15.8 مليون ريال سجلتها الشركة في العام 2020.

وأوضحت في بيان على "تداول السعودية" اليوم، أن سبب زيادة الأرباح عود إلى ارتفاع إيرادات العام 2021 بنسبة 138.159% عن العام 2020، فضلا عن استرداد الانخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة بقيمة 11.76 مليون ريال طبقاً لمعيار 36 من معاير المحاسبة الدولية.

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