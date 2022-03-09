بترورابغ تحقق ملياري ريال أرباح في 2021.. الأعلى منذ إنشائها

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2021، التي تجاوزت خلاله خسائر العام السابق، محققة أعلى ربح منذ إنشائها.

وقالت الشركة في بيان لـ "تداول" السعودية، إنها حققت أرباحا في 2021 تجاوزت ملياري درهم، مقابل 3.78 مليار ريال خسائر خلال عام 2020.

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وقفزت إيرادات الشركة بـ 108.678% لتصل إلى 45.638 مليار ريال مقابل 21.87 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وحققت الشركة خلال فترة ثلاثة أشهر بالربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2021 إجمالي دخل شامل بلغ 489 مليون ريال.

ويعود سبب تحقيق صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بصافي الخسارة للعام السابق بشكل رئيسي إلى تحسن هامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية نتيجة تحسن ظروف السوق وتعافي الاقتصاد العالمي تدريجياً من تأثير جائحة كورونا. بالإضافة إلى ذلك شهدت الفترة المماثلة من العام السابق إيقافاً كاملاً لمجمع الشركة الصناعي لمدة 60 يوماً وذلك لإجراء الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة سابقاً إلى جانب انخفاض الطلب وهامش الربح على المنتجات البتروكيماوية خلال نفس الفترة نتيجة استمرار الجائحة.