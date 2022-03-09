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تراجع طفيف لأرباح جرير في 2021 إلى 992 مليون ريال

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سوق السعودية

تراجع طفيف لأرباح جرير في 2021 إلى 992 مليون ريال

مقابل أكثر من مليار ريال أرباح في 2020

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة جرير للتسويق، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2021، محققة تراجعا في صافي الأرباح بنسبة 1.1%.

وبلغ صافي أرباح الشركة العام الماضي نحو 991.9 مليون ريال، مقابل أكثر من مليار ريال أرباحا في عام 2020.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 2.337% لتصل إلى 9 مليارات ريال، مقابل 9.3 مليار ريال خلال عام 2020.

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وعزت الشركة هذا التراجع إلى انخفاض مبيعات بعض الأقسام خاصة أقسام الكمبيوتر ومستلزماته وألعاب الفيديو حيث تأثر أداء المبيعات بنقص الامدادات.

وعلى الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 2.3% فقط إلا أن إجمالي الربح قد انخفض بنسبة 7.5% حيث إن هذه المبيعات تحققت من خلال عدد أكبر من المعارض مقارنة بالعام الماضي مما يعني ارتفاع إجمالي تكلفة تشغيل المعارض في الوقت الذي انخفضت فيه المبيعات بنسبة 2.3%.

وأعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 234 مليون ريال عن أرباح الشركة للربع الرابع من 2021، لتصل حصة السهم من الأرباح نحو 1.95 ريال.

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