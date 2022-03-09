تراجع طفيف لأرباح جرير في 2021 إلى 992 مليون ريال

أعلنت شركة جرير للتسويق، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2021، محققة تراجعا في صافي الأرباح بنسبة 1.1%.

وبلغ صافي أرباح الشركة العام الماضي نحو 991.9 مليون ريال، مقابل أكثر من مليار ريال أرباحا في عام 2020.

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وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 2.337% لتصل إلى 9 مليارات ريال، مقابل 9.3 مليار ريال خلال عام 2020.

وعزت الشركة هذا التراجع إلى انخفاض مبيعات بعض الأقسام خاصة أقسام الكمبيوتر ومستلزماته وألعاب الفيديو حيث تأثر أداء المبيعات بنقص الامدادات.

وعلى الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 2.3% فقط إلا أن إجمالي الربح قد انخفض بنسبة 7.5% حيث إن هذه المبيعات تحققت من خلال عدد أكبر من المعارض مقارنة بالعام الماضي مما يعني ارتفاع إجمالي تكلفة تشغيل المعارض في الوقت الذي انخفضت فيه المبيعات بنسبة 2.3%.

وأعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 234 مليون ريال عن أرباح الشركة للربع الرابع من 2021، لتصل حصة السهم من الأرباح نحو 1.95 ريال.