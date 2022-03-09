شركة تابعة لـ"المتقدمة" تقترض 3 مليارات ريال من الصندوق الصناعي

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة"، اليوم الأربعاء، عن توقيع الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة، التابعة لها، اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة 3 مليارات ريال، وذلك يأتي استكمالا للإجراءات والمتطلبات المنصوص عليها من قبل الصندوق في الموافقة المشروطة للقرض.

وقالت "المتقدمة" في بيان على "تداول السعودية"، إنه سيتم سداد القرض بمبالغ غير متساوية على 16 قسطاً بشكل نصف سنوي، تبدأ من 15 صفر 1448هـ وعلى مدى ثماني سنوات.

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وأضافت أن القرض يستهدف تمويل إنشاء مصانع معالجة غاز البروبان "PDH" ومعالجة البروبيلين "PP" بطاقة تصميمية تبلغ 843 ألف طن في السنة من البروبيلين، و800 ألف طن في السنة من البولي بروبيلين في مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية.

وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سندات لأمر، ورهن جميع الأصول الثابتة للشركة المتقدمة للبولي أوليفينات إلى الصندوق، بالإضافة إلى تقديم ضمان مالي من قبل المتقدمة لصالح الجهة الممولة يغطي 100% من قرض الصندوق.

والشركة المتقدمة للبولي أوليفينات هي مشروع مشترك بين الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي المملوكة لشركة "المتقدمة" بملكية 100% وشركة إس كي غاز للبتروكيماويات الخاصة المحدودة، التابعة لشركة إس كي غاز المحدودة.

وسيتم تمويل المشروع عن طريق المساهمين بنسبة 25%، والتكلفة المتبقية للمشروع سيتم تمويلها عن طريق الاقتراض من المقرضين التجاريين بالإضافة إلى القرض المقدم من الصندوق.

وتتوقع الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات أن تبدأ في الإنشاء عام 2021 وأن يبدأ التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2024.