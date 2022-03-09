سوق أبوظبي
"أبوظبي الأول" و"التجاري" ينفيان خطط الاندماج
أكدا على عدم وجود محادثات بشأن هذا الأمر
نفى كل من بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري، اليوم الأربعاء، وجود أي محادثات بينهما بشأن اندماج محتمل.
وقال بنك أبوظبي الأول إنه لم يدخل في أي نقاش مع أي مؤسسة مالية محلية للقيام بأية عملية اندماج.
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وأكد "أبوظبي التجاري" في بيان "أنه تماشياً مع أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية فإنه ملتزم بأقصى درجات الإفصاح وبتلبية كافة المتطلبات التنظيمية، مؤكداً الاستمرار في الاستراتيجية الخمسية حسب المعلن سابقاً".
كانت ثلاثة مصادر قد أكدت لـ "العربية.نت"، وجود محادثات متقدمة بين البنكين بشأن اندماج محتمل يجري التحضير لها منذ شهور، بهدف تآزر العمليات بين البنكين.
والبنكان مدرجان في سوق العاصمة أبوظبي، وتبلغ القيمة السوقية لهما مجتمعة أكثر من 320 مليار درهم.
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