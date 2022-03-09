.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"التصنيع" تعود للربحية في 2021 مع 1.356 مليار ريال

  • الخط
شركة التصنيع الوطنية
شركة التصنيع الوطنية
سوق السعودية

"التصنيع" تعود للربحية في 2021 مع 1.356 مليار ريال

أرجعتها إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، محققة أرباحا بلغت أكثر من 1.356 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بخسائر قدرها 446.7 مليون ريال تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن سبب تحقيق الأرباح، يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات والتي أدت كذلك إلى ارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

وأضافت أن مخصص هبوط في قيمة استثمار شركة زميلة "ترونكس" والبالغ 693 مليون ريال (تبلغ حصة شركة التصنيع 547 مليون ريال) عكس نتيجة ارتفاع قيمة السهم عن القيمة الدفترية.

وتابعت أن من الأسباب أيضا، انخفاض تكاليف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى، على الرغم من ارتفاع أسعار بعض مواد اللقيم وارتفاع مخصص الزكاة وتسجيل مخصص مقابل قروض مقدمة بمبلغ 466 مليون ريال (تبلغ حصة التصنيع 417 مليون ريال) لشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة وتوهو للتيتانيوم المحدودة في ينبع إحدى شركات المشاريع المشتركة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أوروبا تواجه أزمة.. الحرب تجبر مليوني أوكراني على النزوح أوروبا تواجه أزمة.. الحرب تجبر مليوني أوكراني على النزوح
اكتشف المزيد