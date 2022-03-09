"التصنيع" تعود للربحية في 2021 مع 1.356 مليار ريال

أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، محققة أرباحا بلغت أكثر من 1.356 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بخسائر قدرها 446.7 مليون ريال تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن سبب تحقيق الأرباح، يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات والتي أدت كذلك إلى ارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

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وأضافت أن مخصص هبوط في قيمة استثمار شركة زميلة "ترونكس" والبالغ 693 مليون ريال (تبلغ حصة شركة التصنيع 547 مليون ريال) عكس نتيجة ارتفاع قيمة السهم عن القيمة الدفترية.

وتابعت أن من الأسباب أيضا، انخفاض تكاليف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى، على الرغم من ارتفاع أسعار بعض مواد اللقيم وارتفاع مخصص الزكاة وتسجيل مخصص مقابل قروض مقدمة بمبلغ 466 مليون ريال (تبلغ حصة التصنيع 417 مليون ريال) لشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة وتوهو للتيتانيوم المحدودة في ينبع إحدى شركات المشاريع المشتركة.