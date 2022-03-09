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تراجع أرباح "أسمنت الجنوبية" 26% إلى 450 مليون ريال في 2021

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الإسمنت الجنوبية
من منتجات شركة إسمنت المنطقة الجنوبية
سوق السعودية

تراجع أرباح "أسمنت الجنوبية" 26% إلى 450 مليون ريال في 2021

إجمالي إيرادات المبيعات بلغ 1.339 مليار ريال بنهاية العام الماضي

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية لشركة إسمنت المنطقة الجنوبية، تراجع أرباح العام 2021 بنسبة 26.1% إلى 450 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 609 ملايين ريال سجلتها الشركة خلال العام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن سبب الانخفاض في صافي الربح للعام الماضي، يعود إلى انخفاض إيرادات المبيعات نتيجة لانخفاض كمية المبيعات مع ارتفاع في المصروفات العمومية والإدارية.

وبينت أن إجمالي إيرادات المبيعات بنهاية العام الماضي بلغ 1.339 مليار ريال مقابل 1.653 مليار ريال بنهاية العام 2020.

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وأضافت أن إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) بلغ بنهاية العام الماضي 3.207 مليار ريال مقابل 3.280 مليار ريال بنهاية العام 2020.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للعام 2021 مبلغ 453 مليون مقابل 603 ملايين عن العام 2020.

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