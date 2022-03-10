الشركات الناشئة السعودية الأكثر حصدا للتمويل في المنطقة بـ219 مليون دولار خلال فبراير

حصلت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 375 مليون دولار من خلال 81 صفقة في شهر فبراير 2022، بزيادة تبلغ 51.6% على أساس شهري، و134% على أساس سنوي، وفقاً لتقرير صادر عن ومضة والموجز الرقمي.

وكان للشركات الناشئة السعودية النصيبُ الأكبر من إجمالي هذا المبلغ، فقد حصلت على 219 مليون دولار من خلال 23 صفقة استثمارية، أيْ ما يعادل 58% من إجمالي التمويلات، وذلك في المقام الأول بفضل الجولة التمويلية الثانية لشركة تروكر بقيمة 96 مليون دولار وجولة نمو شركة نعناع بقيمة 50 مليون دولار.

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وحصلت الشركات الناشئة الإماراتية على ما مجموعه 77.6 مليون دولار من خلال 20 صفقة، بينما حصلت الشركات الناشئة المصرية على 70 مليون دولار من خلال 18 صفقة.

وتلقت الأسواق الثلاثة معاً (السعودية والإمارات ومصر) 98% من إجمالي قيمة التمويلات.

وكانت تونس والمغرب من الأسواق الأخرى التي شهدت زخماً متزايداً، فقد حصلت الشركات الناشئة التونسية على مليون دولار، وحصلت الشركات الناشئة المغربية على 4 ملايين دولار.

وشهد الشهر الماضي ارتفاعاً واضحاً في التمويلات المُقدَّمة في شتى مراحل الشركات، مع ارتفاع ملحوظ في عدد استثمارات الجولة التمويلية الأولى. ولا تزال صفقات مرحلتي التأسيس وما قبل التأسيس مهيمنةً من حيث عدد الصفقات.

ولا تزال مسرعات الأعمال مصدراً رئيسياً لتمويل الشركات الناشئة في مراحلها الأولى. وفي الشهر الماضي، كانت مسرعة الأعمال "تك ستارز الرياض" هي الأكثر نشاطاً، حيث استثمرت في أكثر من 12 شركة ناشئة في شتى أنحاء المنطقة، تليها Flat6Labs التي شهدت تخرُّج ثمانية من مجموعتها التونسية.

وعلى الصعيد الإقليمي، كان المستثمرون المقيمون في السعودية هم الأكثر نشاطاً، فشاركوا في 27 صفقة، بينما شارك المستثمرون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة في 22 صفقة.

وفي الوقت نفسه، كان المستثمرون الأميركيون أكثر المستثمرين الأجانب تفاؤلاً بصعود الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد ساندوا 30 صفقة من إجمالي 35 صفقة شهدت استثماراً أجنبياً مباشراً.

تمويل القطاعات

أما من حيث القطاعات، فقد حصلت الشركات الناشئة العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية على النصيب الأكبر في شهر فبراير بمبلغ 120 مليون دولار، بقيادة شركتي تروكر وريتيلو السعوديتين.

وفي داخل قطاع الخدمات اللوجستية، حصلت شركة مايلزمور المصرية، التي تقدم حلولاً سحابية في مجال التوصيل للعميل النهائي، على 5 ملايين دولار من شركة بريمور الناشئة، وهي شركة مصرية أيضاً تعمل في مجال التجارة بمنصات التواصل الاجتماعي.

وحصلت ثماني شركات ناشئة في مجال تكنولوجيا الغذاء على 74 مليون دولار، ويرجع الفضل الأكبر في ذلك إلى جولة تمويلية قدرها 50 مليون دولار حصلت عليها شركة نانا من أجل منصتها التجارية السريعة للبقالة الإلكترونية. ولا تزال التكنولوجيا المالية هدفاً جذاباً للمستثمرين، فقد حصلت الشركات الناشئة في هذا القطاع على 67 مليون دولار من خلال 19 صفقة.

وحصلت الشركات الناشئة التي أسسها رجال على 96% من التمويلات البالغة 375 مليون دولار في الشهر الماضي من خلال 69 صفقة. واستُثمر أقل من 4 ملايين دولار في الشركات الناشئة التي أسستها نساء، بينما حصلت الشركات الناشئة التي شارك في تأسيسها رجال ونساء على ما يقرب من 11 مليون دولار.

وفي الشهر الماضي، لم تكشف الشركات التالية عن المبلغ الدقيق الذي حصلت عليه: BithTV، وPostpay، وSiFi، وNymCard، وNawah Scientific، وOro، إلى جانب الشركات الناشئة التي تخرجت من مسرعة الأعمال "تك ستارز الرياض". فوضعنا لكل منها مبلغاً تقديرياً معتدلاً قدره 100 ألف دولار.