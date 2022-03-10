مجلس إدارة "فواز الحكير" يعدّل توصية تخفيض رأس المال إلى 1.147 مليار ريال

قرر مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بالتمرير اليوم، تعديل توصيته إلى الجمعية العامة غير العادية بشأن تخفيض رأس المال، لتصبح التوصية بتخفيض رأس مال الشركة إلى 1.147 مليار ريال.

وأكدت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أنه لا يوجد تأثير مترتب على تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية أو عملياتها أو أدائها المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

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وأوضحت أن مجلس الإدارة أوصى بزيادة رأس مال الشركة من 1.147 مليار ريال إلى 2.15 مليار ريال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 1000 مليون ريال عند الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه لا يوجد تغيير على تعيين المستشار المالي، إذ أنه تم تعيين شركة الإنماء للاستثمار وشركة كريديت سويس العربية السعودية مجتمعين المستشارين الماليين لعملية زيادة رأس المال، بينما ستتولى شركة الإنماء للاستثمار إدارة الاكتتاب والتعهد بتغطية الزيادة المقترحة لرأس المال.

وذكرت أن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، مشروطة بموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.