"الكيميائية" توقع مذكرة تفاهم لتوطين إنتاج مقذوفات مدفعية

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، اليوم الخميس، من خلال قطاع المتفجرات المتمثل بالشركة الكيميائية السعودية المحدودة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اكسبال الإسبانية في مدينة الرياض أمس، لتوطين تعبئة وإنتاج مقذوفات المدفعية.

وتهدف المذكرة إلى توطين تعبئة وإنتاج مقذوفات المدفعية بعيارات متعددة وذلك ضمن مجمعها العسكري بعطشانة لتتكامل سلسلة الإمدادات، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية.

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وتهدف هذه الاتفاقية لتنويع الصناعات العسكرية الوطنية وزيادة المحتوى المحلي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية غير النفطية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.