سوق السعودية
"ريدان الغذائية" تعلن افتتاح فرع الامتياز التجاري في نجران
أكدت أنه سيكون له أثر إيجابي على الشركة في الربع الثاني
أعلنت شركة ريدان الغذائية، بأنه سيتم افتتاح فرع الامتياز التجاري "الفرانشايز" في مدينة نجران - طريق الملك عبدالله. مساء اليوم الخميس، لوكيل الامتياز التجاري، مؤسسة مطعم فهد علي مهدي اليامي لتقديم الوجبات.
وقالت في بيان على "تداول السعودية"، إنه سيكون لهذا الفرع الأثر المالي الإيجابي على الشركة في الربع الثاني من العام 2022، مشيرة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.
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