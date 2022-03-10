"صادرات" السعودية تبرم تسوية لاسترداد ديون بـ 5 ملايين دولار

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات)، اليوم الخميس، عن تسوية لديون سبق إعدامها بمبلغ 5,337,051 دولارا من عملاء الشركة السابقين بدولة إثيوبيا.

وذكرت الشركة في بيان أنها استلمت التقرير النهائي من محامي الشركة الخارجي فيما يخص حالة المفاوضات على التسويات الخارجية للديون المعدومة منذ أكثر من ثمان سنوات مع كل من شركة عوض الأمين للتجارة العامة، وشركة البروج للتجارة العامة، وشركة نورك أجرو.

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وأوضحت الشركة أن الأثر المالي لهذه التسوية يتجاوز 20 مليون ريال.