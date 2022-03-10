سوق السعودية
"صادرات" السعودية تبرم تسوية لاسترداد ديون بـ 5 ملايين دولار
تم إعدام الديون منذ أكثر من 8 سنوات
أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات)، اليوم الخميس، عن تسوية لديون سبق إعدامها بمبلغ 5,337,051 دولارا من عملاء الشركة السابقين بدولة إثيوبيا.
وذكرت الشركة في بيان أنها استلمت التقرير النهائي من محامي الشركة الخارجي فيما يخص حالة المفاوضات على التسويات الخارجية للديون المعدومة منذ أكثر من ثمان سنوات مع كل من شركة عوض الأمين للتجارة العامة، وشركة البروج للتجارة العامة، وشركة نورك أجرو.
مادة اعلانية
وأوضحت الشركة أن الأثر المالي لهذه التسوية يتجاوز 20 مليون ريال.
اقرأ أيضاً
-
التضخم السنوي في المدن المصرية يرتفع إلى 8.8% في فبرايربلغ 7.3% في يناير على أساس سنوي اقتصاد
-
إدراج وبدء تداول "الدواء للخدمات الطبية" الاثنين المقبلستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج أسواق المال
-
أرباح أسمنت المدينة السنوية تتراجع 27.3% إلى 160.3 مليون ريالمقابل 220.5 مليون ريال خلال 2020 شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية