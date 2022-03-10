"صادرات" السعودية للعربية: إنشاء شركة عتاد لسلاسل الإمداد العسكرية بـ 1.2 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" توقيع مذكرة تفاهم مع كل من شركة تقنية علم للتطوير والاستثمار الصناعي وشركة إس آند كاي الأميركية (S&K AEROSPACE MIDDLE EAST BRANCH) وشركة ركاز الوطنية المالية للتعاون في تأسيس شركة عتاد وهي شركة متخصصة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية لقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية.

وقال سليمان بن حمد الجديعي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصادرات الصناعية في تصريحات خاصة لـ "العربية" إن شركة عتاد سيتم إنشاؤها عبر صندوق يملكها بالكامل، تديره شركة ركاز يبلغ رسماله 1.2 مليار ريال وسيكون متاحا للمساهمة من الجميع، وتشارك الشركة في مساهمته أيضا.

مادة اعلانية

وأوضحت الشركة أن مدة المذكرة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع، وقد اتفقت الأطراف في هذه المذكرة على العمل لتطوير نظام شركة عتــاد لخطوط الإمداد بشكل مشترك وذلك لتوفير الحلول المالية لسلسلة التوريد، وحلول معلومات سلسلة التوريد، والحلول اللوجستية والتخزين.

وقالت الشركة إنها سوف تسهم بشكل أساسي في مساندة شركة عتاد لخطوط الإمداد للوصول للأسواق الإقليمية والعالمية من خلال قدراتها الفنية والمعرفية في التصدير وإعادة التصدير، حيث تهدف شركة عتــاد لخطوط الإمداد لتغطية السوق المحلي السعودي والسوق الخليجي وصولاً إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وبينت أن شركة تقنية علم للتطوير والاستثمار الصناعي ستساهم كشريك فني محلي من خلال مخزونها المعرفي والفني في المملكة لبناء قاعدة عملاء ومستفيدين، سواء في السوق المحلي أو الإقليمي لتقديم خدمات الإمداد الفني للمنظومات الدفاعية.

وأشارت إلى أن شركة إس آند كاي الأميركية ستضيف الكثير من القيمة المهنية والمعرفية العالمية لهذه الشراكة في قطاع سلاسل الإمداد ولوجستيات قطاع الصناعات العسكرية إضافةً لخدمات الإمداد الفني، خصوصاً للمنظومات الدفاعية الأميركية كونها ذراع المشتريات والدعم اللوجستي لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".

وذكرت أن هذا التحالف الاستراتيجي سيقوده صندوق الوطنية المالية لإدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية للصناعات العسكرية والدفاعية، المرخص من قبل هيئة السوق المالية والمدار من قبل شركة ركاز الوطنية المالية، الشركة المالية الأكثر اهتماما بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، حيث تهدف إلى التوطين في قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية للصناعات العسكرية والدفاعية، كما تستهدف خلق فرص تصنيعية أكبر وأكثر من خلال شركة عتــاد لخطوط الإمداد والدخول في قطاع قطع الغيار واستهلاكيات منظومات الدفاع المستخدمة محلياً وإقليمياً.

وأشارت إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة، مبينة أنه لا يوجد أي أثر مالي خلال مدة المذكرة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات أخرى بهذا الخصوص.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصادرات الصناعية، في تصريحاته للعربية، أن شركة عتاد ستكو شركة رائدة بالمجال التقني اللوجستي وهو نادر ومعقد، والهدف من إنشاء الشركة هو عمل شركة مقارب لعمل وكالة الإمداد اللوجستي الدفاعي الأميركي التي تقوم بعمليات سلاسل الإنتاج للبنتاغون.

وذكر أن شركة صادرات أقنعت الشركاء في الاتفاقية بنقل فروعهم إلى الرياض حيث يقع مقر شركة عتاد التي ستقوم بعمليات الإمداد اللوجستي للمملكة ولحلفاء المملكة.

وأشار إلى أن الشركة ترفع الأعباء اللوجستية والتشغيلية والمالية عن كاهل القطاع الحكومي ليقوم به القطاع الخاص 100%.

وذكر أن الشركة ستقوم بعمليات التصدير للأنظمة الدفاعية للمملكة وحلفائها.