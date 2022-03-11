ارتفاع أرباح "دي بي ورلد" السنوية المعدَّلة 15% لـ3.8 مليار دولار

أعلنت "دي بي ورلد" المحدودة عن نتائج مالية قوية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 حيث أظهرت التقارير المعلنة نمو العائدات بنسبة 26.3% لتصل إلى 10,778 مليون دولار وزادت الأرباح المعدَّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15.3% محققة 3.828 مليون دولار مع بلوغ هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ما نسبته 35.5%.

وكشفت الشركة عن ارتفاع قيمة العائدات بنحو 2.245 مليون دولار لتصل إلى 10.778 مليون دولار، محققة نموا بنسبة 26.3% وفقًا للتقارير المعلنة، وحققت العائدات نموا بنسبة 26.3% بدعم من عمليات الاستحواذ واتفاقيات الامتياز الجديدة التي شملت "أنغولا" و"يونيكو" و"ترانسوورلد".

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كما ارتفعت العائدات على أساس المقارنة المثلية بنسبة 11.7% مع زيادة عائدات البضائع المعبأة في حاويات على أساس المقارنة المثلية بنسبة 14.2% مدفوعة بنمو الحجم و تجاوزت عائدات البضائع المعبأة في حاويات نمو الحجم ويرجع ذلك أساسا إلى عائدات التخزين ومراقبة التبريد المرتفعة في حين ارتفعت عائدات البضائع السائبة على أساس المقارنة المثلية بنسبة 9.5% مع أداء قوي لأعمال التغذية.

وبلغت "الأرباح المعدَّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" 3.828 مليون دولار بينما بلغ "هامش الأرباح المعدَّل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" 35.5% حيث حققت الأرباح المعدَّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 15.3% وحققت هامشًا للعام بأكمله بنسبة 35.5% .

وبلغ هامش الأرباح المعدَّل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية نسبة 37.9%. بينما انخفض هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعلن عنه بسبب التغيير في المزيج مع توحيد الأعمال اللوجستية ذات الهامش المنخفض.

وما زالت "دي بي ورلد" تتمتع بتصنيف ائتماني متميز حيث أبقت وكالة "فيتش" على تصنيفها للشركة عند الفئة الاستثمارية BBB، بينما أبقت "موديز" تصنيفها عند الفئة "Baa3" حيث تلتزم "دي بي ورلد" بالتصنيف الاستثماري القوي على المدى المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن محطات الحاويات واصلت فتح أبوابها لخدمة أصحاب البضائع بالرغم من التحديات التي تسببت فيها الجائحة حيث قدَّمت دي بي ورلد أداءً تشغيليًا قويًا مع الحفاظ على إنتاجية المراسي بالرغم من انخفاض موثوقية جدول الشحن الزمني وقد بلغ الإنفاق الرأسمالي 1.393 مليون دولار مقارنة بـ 1.076 مليون دولار لعام 2020، مستثمرة في محفظة الأعمال الحالية حيث تصل توجيهات الإنفاق الرأسمالي لعام 2022 إلى 1.4 مليار دولار أمريكي وتتضمن تنفيذ الاستثمارات المخطط لها في دولة الإمارات وجدة في السعودية، وميناء "لندن غيتواي" في المملكة المتحدة وميناء "بربرة" في أرض الصومال، وميناء "السخنة" في مصر، وإندونيسيا وميناء "كالاو" في بيرو.

ونفّذت الشركة عمليات استحواذ لتحقيق إمكانات ذات قيمة مضافة واستثمرت في الأسواق ذات النمو المرتفع وأسّست علاقات طويلة الأمد مع مالكي البضائع و الاستحواذ على شركتي "سينكريون" و"إمبريال لوجستيكس" و حقّقت عمليات الاستحواذ إمكانات ذات قيمة مضافة في الأسواق والقطاعات سريعة النمو و أسّست الشركة علاقات طويلة الأمد مع مالكي البضائع.

ولفت التقرير إلى الشراكة مع مجموعة "سي دي سي" لإنشاء منصة الاستثمار الأفريقية من خلال شراكة مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة ومجموعة "سي دي سي" مع "دي بي ورلد" لاستثمار مليار دولار أمريكي في الموانئ والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء أفريقيا حيث سيساعد إنشاء منصة في تسريع الاستثمار في أفريقيا والقضاء على أوجه القصور التي تعوق التجارة.

وكشفت أهم النتائج عن أداء قوي في عام 2021 وبداية مشجعة لعام 2022 حيث حققت المحفظة أداءً قويًا في عام 2021 و كبداية مشجعة للتجارة في 2022 تعتزم الشركة مواصلة التركيز على تقديم حلول ذكية متكاملة في مجال سلاسل التوريد من أجل زيادة النمو والعائدات في حين أن آثار الجائحة وارتفاع مستوى التضخم والتوترات الجيوسياسية لا تزال تسبب شيئًا من عدم اليقين إلا أن التوقعات على المدى المتوسط إلى الطويل لا تزال إيجابية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "دي بي ورلد": يسعدنا أن نعلن عن هذه النتائج القوية مع نمو الأرباح المعدَّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 0.5 مليار دولار لتسجيل رقم قياسي جديد قدره 3.8 مليار دولار ، والأهم من ذلك أن النمو كان واسع النطاق عبر محطات الحاويات والأصول اللوجستية للمجموعة حيث بدأنا في تعزيز سبل التآزر عبر محفظتنا.

وأضاف ابن سليم : يؤكد هذا النمو الكبير مرة أخرى على أن استراتيجيتنا لتقديم حلول سلسلة التوريد المتكاملة ستحقق عوائد مستدامة طويلة الأجل وعلاوة على ذلك ستحقق عمليات الاستحواذ على شركتي "إمبريال لوجستيكس" و"سينكريون" التي أعلنّا عنها مؤخرًا إمكانات ذات قيمة مضافة في القطاعات والأسواق ذات النمو المرتفع مما سيتيح لنا تقديم مجموعة أكثر إقناعًا من حلول سلسلة التوريد، ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية الأفضل في فئتها عبر الخدمات اللوجستية الداخلية والموانئ ومحطات الحاويات والمناطق الاقتصادية وشبكة الخدمات اللوجستية البحرية تهدف "دي بي ورلد" إلى تذليل العقبات وتحسين الاتصال في الممرات التجارية سريعة النمو مثل آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.