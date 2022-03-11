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مصادر: شركات طاقة كبرى تستعد لإطلاق صندوق جديد للتكنولوجيا النظيفة

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لهذه الأسباب قد تصل أسعار النفط الى مئتي دولار للبرميل
منشأة نفط
طاقة

مصادر: شركات طاقة كبرى تستعد لإطلاق صندوق جديد للتكنولوجيا النظيفة

المجموعة تمثل حوالي 30% من إنتاج النفط والغاز في العالم

هيوستون - رويترز

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قالت مصادر يوم الخميس إن مجموعة من أكبر شركات النفط والغاز في العالم تستعد لإطلاق صندوق جديد بأكثر من مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيا جديدة تركز على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري جراء استخدام الطاقة.

وبدأت مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ، التي تضم 12 من أكبر شركات النفط والغاز ومنها إكسون موبيل وبي.بي وأرامكو السعودية، في عام 2016، بصندوق أولي بقيمة مليار دولار استثمر في العديد من الشركات الناشئة، بما يشمل تكنولوجيا لخفض انبعاثات الميثان، وهو أحد غازات الاحتباس الحراري القوية التي تتسرب من البنية التحتية للنفط والغاز.

وذكرت المصادر أن المجموعة التي تمثل حوالي 30% من إنتاج النفط والغاز في العالم تستعد لإطلاق صندوق ثان من المتوقع أن يكون أكبر من الأول.

وتوقعت المصادر الإعلان عن ذلك في الأسابيع القادمة. وقالت إن من المتوقع أيضا أن يأتي التمويل من الشركات أعضاء المبادرة فضلا عن مستثمرين مستقلين آخرين.

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