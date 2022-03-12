أكبر بنك ألماني يقلص أعماله في روسيا

أعلن مصرف "دويتشه بنك" الألماني، أنه بصدد تقليص أعماله المتبقية في روسيا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكر أكبر بنك تجاري في ألمانيا، مساء أمس الجمعة، أنه لن يقوم بأي أنشطة جديدة في روسيا، مضيفا :"في الوقت نفسه، نساعد عملاءنا الدوليين الحاليين من غير الروس على تقليص أعمالهم في البلاد".

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وكان المدير المالي للمصرف، جيمس فون مولتكه، تحدث في مقابلة مع محطة "سي إن بي سي" نُشِرَتْ الخميس الماضي، عن مصالح العملاء المتعلقة بالأعمال التجارية في روسيا، وقال في رد على سؤال حول ما إذا كان البنك يدرس مغادرة السوق الروسي: "نحن موجودون هناك لدعم عملائنا"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأضاف مولتكه أن هذه الخطوة ليست خيارا لأسباب عملية، كما أنها لن تكون الشيء الصحيح بالنظر إلى العلاقات مع العملاء.

وأكد البنك أنه قلص بشكل كبير من نشاطه ووجوده في روسيا منذ عام 2014: "وعلى غرار ما فعله بعض منافسينا الدوليين فنحن بصدد تقليص أعمالنا المتبقية بما يتوافق مع اللوائح القانونية والتنظيمية".

كان مصرفا غولدمان ساكس وجيه بي مورغان الأميركيان أعلنا خلال الأيام الماضية انسحابهما من السوق الروسية.