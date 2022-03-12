عمومية الكويت الوطني تقر توزيع 30% نقدا عن 2021

أقرت الجمعية العمومية لبنك الكويت الوطني، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من قيمة السهم الاسمية (أي بواقع 30 فلساً لكل سهم) عن نتائج العام المالي 2021.

وحسب بيان البنك، الصادر اليوم السبت، وافقت العمومية أيضا على مقترح توزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% أي 5 أسهم لكل 100 سهم.

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وانتخبت الجمعية العمومية 11 عضواً لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة والبالغة مدتها 3 سنوات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر، إن "الوطني" حقق خلال العام الماضي جميع أهدافه بشكل أفضل مما كان متوقعًا وذلك على الرغم من التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية واستمرار تداعيات الجائحة، ليعكس ذلك قوة نموذج أعمال البنك وتركيزه الاستراتيجي القائم على التنويع.

وأضاف أن 2021 شكل عاماً آخر من النمو القوي للميزانية، حيث سجلت الموجودات نمواً بواقع 11.9% على أساس سنوي لتبلغ 33.3 مليار دينار، كما بلغت حقوق المساهمين 3.3 مليار دينار وشهدت القروض والتسليفات الإجمالية نمواً بنسبة 12.7% لتصل إلى 19.7 مليار دينار، وزادت ودائع العملاء بواقع 6.9% إلى 18.3 مليار دينار.

وأشار الصقر إلى أن عام 2021 شهد تأسيس منصة إدارة الثروات العالمية بهدف زيادة حصة البنك السوقية في إدارة الأصول وتوسيع قاعدة عملائه في الأسواق الإقليمية بما في ذلك السعودية، حيث تجاوزت قيمة الأصول المدارة من قبل المجموعة 17.7 مليار دولار.