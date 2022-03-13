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أرباح "المتطورة" تقفز 250% إلى 91.1 مليون ريال في 2021

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الشركة السعوديىة للصناعات المتطورة
شعار الشركة السعوديىة للصناعات المتطورة
سوق السعودية

أرباح "المتطورة" تقفز 250% إلى 91.1 مليون ريال في 2021

توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5%

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن النتائج المالية للعام 2021، مسجلة قفزة في صافي الأرباح بلغت نسبتها نحو 250% لتصل إلى 91.13 مليون ريال مقابل 26.7 مليون ريال حققتها الشركة في العام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن سبب ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع الإيرادات بسبب ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، رغم انخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة، إضافة إلى انخفاض الزكاة الشرعية وانخفاض تكاليف التمويل.

وأضافت أن ذلك يأتي على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020.

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وبينت الشركة أن إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) كما في نهاية العام الماضي، بلغ 937.94 مليون ريال مقابل 839.75 مليون ريال كما في نهاية العام 2020، وذلك بارتفاع قدره 11.69%.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للسنة الماضية 110.94 مليون ريال مقابل 53.43 مليون ريال للسنة 2020 بنسبة ارتفاع 107.64%.

وفي بيان منفصل، أفادت الشركة السعودية للصناعات المتطورة، بأن مجلس إدارتها قرر خلال اجتماعه اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 7.5% (ما يعادل 0.75 ريال للسهم)، وذلك عن العام 2021.

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